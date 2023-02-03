На переговорах «Челси» и «Бенфики» по Энцо Фернандесу чуть не произошла драка

В зимнее трансферное окно полузащитник Энцо Фернандес сменил «Бенфику» на «Челси». Переговоры длились очень долго, и они были невероятно напряжёнными. Как сообщает португальское издание Record, в какой-то момент представители руководства «Бенфики» и «Челси» едва не подрались.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Отмечается, что президент «Бенфики» Руй Кошта покинул кабинет в ярости после того, как «Челси» снизил предложение по Фернандесу. Лондонцы хотели включить в сделку других игроков, но этого в итоге не случилось.