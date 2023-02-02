«Кокорин — это Кокорин, ума у него мало» — Петржела

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что экс форварда сборной России Александра Кокорина нельзя назвать неудачником.
Россиянин в нынешнем сезоне выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.
— Кокорин — талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Сезон 2022/23 в России возобновится матчами ФОНБЕТ Кубка России 22 февраля. Сезон МИР РПЛ продолжится 3 марта.
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