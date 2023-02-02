«Кокорин — это Кокорин, ума у него мало» — Петржела

— Кокорин — талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».