В Кубке Германии забили самый дальний автогол за всю историю турнира

Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос отметился историческим достижением «со знаком минус» в Кубке Германии. Греческий защитник забил гол в свои ворота с 48 метров — это самый дальний автогол в истории турнира.

В матче с «Падерборном» Мавропанос не нашёл вариантов для развития атаки и, находясь на правом фланге, решил отдать пас своему голкиперу. Вратарь явно не ожидал такой передачи в створ ворот и не успел исправить ситуацию.