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46 минут назад

«Зенит» пожаловался в CAS из-за дисквалификации своих игроков после драки со «Спартаком»

Sports.ru

«Зенит» оспорит решение о дисквалификации своих игроков за драку со «Спартаком».

«Зенит» подал жалобу в CAS
Фото: Sports.ruSports.ru

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Как утверждает журналист Севастиан Терлецкий, петербуржцы направили жалобу в Cпортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации своих футболистов. Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации.

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