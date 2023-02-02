«Зенит» подал жалобу в CAS

«Зенит» оспорит решение о дисквалификации своих игроков за драку со «Спартаком».

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После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.