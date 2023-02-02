Комментатор Андронов грубо обратился к Кокорину

«Знаю, меня читают те, кто общается с Кокориным. Так вот — передайте ему. Саша, ты не кретин и не дурачок, как тебя именуют мои коллеги. Кретин — это вообще болезнь, болезным быть не стыдно. Дурачком тоже — ну не всем господь раздал ума.



Ты — петух. Тюремный уродец. Грязная лапа — тебе не подходит, у тебя денег много. Но деньги не заменяют ум, честь и совесть.



И попробуй, Саша, это оспорить…» — написал Андронов.