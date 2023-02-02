Комментатор Андронов грубо обратился к Кокорину

Комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале эмоционально прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о тюрьме.
«Знаю, меня читают те, кто общается с Кокориным. Так вот — передайте ему. Саша, ты не кретин и не дурачок, как тебя именуют мои коллеги. Кретин — это вообще болезнь, болезным быть не стыдно. Дурачком тоже — ну не всем господь раздал ума.
Ты — петух. Тюремный уродец. Грязная лапа — тебе не подходит, у тебя денег много. Но деньги не заменяют ум, честь и совесть.
И попробуй, Саша, это оспорить…» — написал Андронов.
В октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.
В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.