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1 час назад

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда

Советский спортиещё 3

Руководство манкунианцев проведет собственный процесс по разбору инцидента.

В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда
Фото: Советский спортСоветский спорт

«Манчестер Юнайтед» выступил с обращением по поводу снятия всех обвинений с форварда команда Мэйсона Гринвуда по делу о сексуальном насилии.

Отмечается, что в прошлом году 21-летнему нападающему предъявили обвинения в попытке изнасилования и побоях в отношение своей бывшей девушки.

«Клуб учитывает решение суда о снятии всех обвинений в отношении Мэйсона Гринвуда. В команде состоится собственное расследование по игроку. До этого момента мы оставим ситуацию без комментариев», – приводит заявление «красных дьяволов» Роб Доусон в своих соцсетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от выступлений и тренировочного процесса в январе 2022 года. Он является воспитанником манкунианцев, за которых провел 129 матчей, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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