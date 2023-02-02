Мостовой - о назначении Тедеско: я охренел

"Я охренел, когда об этом услышал. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет? Да, понятное дело, что это агентская история, их работа. Но ведь и сам тренер имеет к этому отношение! Без выдающихся результатов возглавить такую статскую сборную - нонсенс!" - приводит слова Мостового "РБ Спорт".