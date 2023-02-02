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1 час назад

Мостовой - о назначении Тедеско на пост тренера сборной Бельгии: я охренел

Газета.Ruиещё 7

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Мостовой - о назначении Тедеско: я охренел
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я охренел, когда об этом услышал. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет? Да, понятное дело, что это агентская история, их работа. Но ведь и сам тренер имеет к этому отношение! Без выдающихся результатов возглавить такую статскую сборную - нонсенс!" - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером "РБ Лейпциг", а через 8 месяцев был уволен.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Динамо" Муми Нгамале восхитился московским метро.

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