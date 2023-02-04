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1 час назад

Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»

Евро-футбол.Руиещё 3

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о скандальных словах Александра Кокорина про тюрьму.

Петржела: «Слова Кокорина про тюрьму — чушь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слова Кокорина про тюрьму — чушь. Бред безответственного человека. Любой порядочный гражданин не должен совершать ни единого преступления. А без вины в тюрьму не попасть», — приводит слова чешского специалиста издание «РБ Спорт».

Петржела попросил не слушать экс-форварда российской сборной, отметив, что в тюрьму попадают не герои. По его мнению, Кокорин не сделал никаких выводов, рискуя в будущем снова попасть в неприятность.

Напомним, что Александр провёл около года в тюрьме из-за обвинения в нападении в 2018 году.

Футбол,Властимил Петржела,Александр Кокорин,Зенит,
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