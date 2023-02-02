Самолет с футболистами совершил аварийную посадку в Дании

Самолет, в котором игроки и тренерский штаб шведского футбольного клуба "Гётеборг" направлялись на тренировочный сбор в Испанию, совершил экстренную посадку в Дании. Об этом в четверг сообщила шведская газета Aftonbladet.
Пилот воздушного судна объявил о существовании риска взрыва надутых мячей при сильных перепадах давления, характерных для авиаперелетов. Один из представителей клуба Рольф Густафссон перепроверил мячи после посадки и рассказал, что самолет совершил приземление в Копенгагене из-за ложной тревоги.
"Перед вылетом мы выпустили воздух из шаров. Это новые мячи, и они кажутся надутыми. Каким-то образом они получили указание на то, что в них есть воздух", - сказал Густафссон.
После экстренной посадки футболисты и персонал "Гётеборга" благополучно добрались до Испании.
"Гётеборг" выступает в высшем дивизионе чемпионата Швеции по футболу. Клуб был основан в 1904 году, является 18-кратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка УЕФА (1982, 1987). Сезон 2022 года "Гётеборг" закончил на восьмом месте в чемпионате Швеции с 45 очками в 30 матчах.