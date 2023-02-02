Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
44 минуты назад

Самолет с футболистами шведского "Гётеборга" совершил аварийную посадку

ТАСС

Самолет, в котором игроки и тренерский штаб шведского футбольного клуба "Гётеборг" направлялись на тренировочный сбор в Испанию, совершил экстренную посадку в Дании. Об этом в четверг сообщила шведская газета Aftonbladet.

Самолет с футболистами совершил аварийную посадку в Дании
Фото: ТАССТАСС

Пилот воздушного судна объявил о существовании риска взрыва надутых мячей при сильных перепадах давления, характерных для авиаперелетов. Один из представителей клуба Рольф Густафссон перепроверил мячи после посадки и рассказал, что самолет совершил приземление в Копенгагене из-за ложной тревоги.

"Перед вылетом мы выпустили воздух из шаров. Это новые мячи, и они кажутся надутыми. Каким-то образом они получили указание на то, что в них есть воздух", - сказал Густафссон.

После экстренной посадки футболисты и персонал "Гётеборга" благополучно добрались до Испании.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

"Гётеборг" выступает в высшем дивизионе чемпионата Швеции по футболу. Клуб был основан в 1904 году, является 18-кратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка УЕФА (1982, 1987). Сезон 2022 года "Гётеборг" закончил на восьмом месте в чемпионате Швеции с 45 очками в 30 матчах.

Футбол,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители