Самолет с футболистами совершил аварийную посадку в Дании

Самолет, в котором игроки и тренерский штаб шведского футбольного клуба "Гётеборг" направлялись на тренировочный сбор в Испанию, совершил экстренную посадку в Дании. Об этом в четверг сообщила шведская газета Aftonbladet.

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Пилот воздушного судна объявил о существовании риска взрыва надутых мячей при сильных перепадах давления, характерных для авиаперелетов. Один из представителей клуба Рольф Густафссон перепроверил мячи после посадки и рассказал, что самолет совершил приземление в Копенгагене из-за ложной тревоги.

"Перед вылетом мы выпустили воздух из шаров. Это новые мячи, и они кажутся надутыми. Каким-то образом они получили указание на то, что в них есть воздух", - сказал Густафссон.

После экстренной посадки футболисты и персонал "Гётеборга" благополучно добрались до Испании.