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43 минуты назад

Оценены перспективы футболистов РФ выступить на ОИ-2024 после заявления МОК

Елена Прошина

Партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец в беседе с ТАСС оценил перспективы российских футболистов принять участие в азиатском отборе на летние Олимпийские игры — 2024. По его мнению, разговоры об этом пока преждевременны.

Перспективы российских футболистов после заявления МОК оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прокопец отметил, что если Россию и допустят в Азиатскую конфедерацию футбола, то только в случае если глобально будет достигнуто соглашение по всем вопросам, а не только молодежному футболу.

«Это не происходит само по себе — мы пришли и сразу начали играть. Эти вопросы должны обсуждаться руководством РФС при диалоге с AFC», — пояснил он.

В связи с этим, по словам юриста, разговоры о перспективах этого сейчас не имеют никакого смысла.

«Думаю, что если будет принято решение, оно будет комплексным — если нас успеют принять к тому моменту, значит, будем участвовать, а если не успеют, то не будем. Сейчас такое обсуждение преждевременно», — отметил Прокопец.

При этом, по его словам, переговоры на этот счет уже проводятся.

Ранее в МОК заявили, что рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов касаются только соревнований в Азии и не относятся к ОИ — 2024, которые пройдут в Париже.

Футбол,Михаил Прокопец,РФС,
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