Бензема покинул поле из-за травмы

В отложенном матче семнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» принимает «Валенсию», в начале второй половины встречи фавориту удалось забить мяч, а за ним сразу же и второй, но, в то же время, поле покинул Карим Бензема.

Французский нападающий получил, судя по всему, мышечное повреждение в одном из эпизодов, и на 60-й минуте его пришлось заменить на Родриго. Подробности о травме француза появятся позже.