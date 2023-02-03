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1 час назад

Бензема покинул поле из-за травмы

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В отложенном матче семнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» принимает «Валенсию», в начале второй половины встречи фавориту удалось забить мяч, а за ним сразу же и второй, но, в то же время, поле покинул Карим Бензема.

Бензема покинул поле из-за травмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Французский нападающий получил, судя по всему, мышечное повреждение в одном из эпизодов, и на 60-й минуте его пришлось заменить на Родриго. Подробности о травме француза появятся позже.

Следить за событиями игры между мадридским «Реалом», чемпионом Испании, с «Валенсией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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