Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Джикия: информация об уходе Абаскаля никак не тревожит

Betassistиещё 2

Капитан уверен, что тренер останется в команде.

Джикия: информация об уходе Абаскаля никак не тревожит
Фото: Championat.comChampionat.com

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, как влияют на команду слухи об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Информация об уходе главного тренера никак не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами», – цитирует Джикию «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в Абаскале заинтересована испанская «Севилья». Позже в клубе опровергли желание пригласить на должность наставника 33-летнего специалиста.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Он заключил контракт с московской командой до 2024 года.

2 февраля красно-белые обыграли «Ростов» (0:0, пенальти – 2:1) в матче Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Георгий Джикия,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители