Джикия: информация об уходе Абаскаля никак не тревожит

Капитан уверен, что тренер останется в команде.

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, как влияют на команду слухи об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Информация об уходе главного тренера никак не тревожит. Есть уверенность, что он будет с нами», – цитирует Джикию «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в Абаскале заинтересована испанская «Севилья». Позже в клубе опровергли желание пригласить на должность наставника 33-летнего специалиста.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Он заключил контракт с московской командой до 2024 года.

2 февраля красно-белые обыграли «Ростов» (0:0, пенальти – 2:1) в матче Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги (РПЛ).