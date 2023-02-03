Туринскому «Ювентусу» грозит еще одного серьезное наказание за финансовые махинации, об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport. Федерация футбола Италии выступает за то, чтобы со «старой синьоры» сняли еще 20 баллов за нарушения с выплатами зарплат игрокам.