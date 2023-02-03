Бекхэм назвал своего любимого футболиста

«Мой любимый игрок? Это Лионель Месси. Мне нравится Лео по многим причинам. Месси – отличный семьянин, у него хороший характер. Но также я обожаю его за стиль игры. Он показывает страсть на поле. Победа на чемпионате мира стала для него невероятным моментом в карьере», - передает слова Дэвида ESPN Deportes.