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1 час назад

Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы

Евро-футбол.Ру

Круглая цифра для Карло Анчелотти - матч семнадцатого тура испанского чемпионата против «Валенсии» для него является 850-м в общей сложности в качестве тренера в пяти лучших лигах Европы.

Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы
Фото: ТАССТАСС

Абсолютное большинство из них пришлись, естественно, на итальянскую Серию А - 486 матчей. Любопытно, что на втором месте не испанский чемпионат, а английской - 134 матча. Впрочем, испанский чемпионат уступает в этом смысле лишь одну игру - 133, и это число растет.

Еще 57 игр Анчелотти провел в качестве наставника «ПСЖ» во французском чемпионате Лиги 1, и, наконец, сорок матчей в качестве тренера «Баварии» в Бундеслиге.

Футбол,Карло Анчелотти,
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