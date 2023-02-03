Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы

Круглая цифра для Карло Анчелотти - матч семнадцатого тура испанского чемпионата против «Валенсии» для него является 850-м в общей сложности в качестве тренера в пяти лучших лигах Европы.

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Абсолютное большинство из них пришлись, естественно, на итальянскую Серию А - 486 матчей. Любопытно, что на втором месте не испанский чемпионат, а английской - 134 матча. Впрочем, испанский чемпионат уступает в этом смысле лишь одну игру - 133, и это число растет.