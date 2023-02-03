Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
59 минут назад

Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

Чемпионат.com

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубником, французским форвардом Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Месси рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Да, мы говорили с Мбаппе об игре, о праздниках, о том, как жили люди в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске, и о том, какие у нас были праздники. И ничего больше. Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Нет, даже говорить не хочется об этом, и поднимать тему финала. Я тоже был на другой стороне, мне тоже пришлось пропустить финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего, что о том, что произошло. И ничего из того, что в то время имело отношение к чемпионату мира по футболу, я тоже не хотел обсуждать. Но на самом деле у меня нет проблем с Килианом, как раз наоборот», — приводит слова Месси Ole.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители