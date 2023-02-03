Агент Селюк назвал топ-5 молодых футболистов РПЛ

«Раков из «Локомотива». Также нравятся Сперцян из «Краснодара», Тюкавин и Захарян из «Динамо». Арсен — хороший футболист, но у него сейчас спад. Может быть, ему не пошли на пользу разговоры про «Челси». Мне кажется, ему надо побольше в зале работать, чтобы окрепнуть, лучше быть готовым к единоборствам.