Агент Селюк назвал топ-5 молодых футболистов РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал пять лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Раков из «Локомотива». Также нравятся Сперцян из «Краснодара», Тюкавин и Захарян из «Динамо». Арсен — хороший футболист, но у него сейчас спад. Может быть, ему не пошли на пользу разговоры про «Челси». Мне кажется, ему надо побольше в зале работать, чтобы окрепнуть, лучше быть готовым к единоборствам.
Пятым назову Пиняева. В нем есть качества — скорость, быстрота мышления. Но ему надо обратить внимание на свои физические данные, как и Захаряну», — приводит слова агента «Матч ТВ».
После первой части сезона-2022/23 в РПЛ лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На шесть баллов отстает московский «Спартак». Замыкает топ-3 «Ростов», в активе которого 35 очков.
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал бывшего игрока ЦСКА Вагнера Лава и экс-форварда «Зенита» Халка лучшими легионерами, которые выступали в РПЛ.