Месси рассказал, через что прошёл на пути к победе на ЧМ – 2022

«Насколько сильно я хотел победить на ЧМ? Уф… Очень. После столь долгого пребывания в сборной, после предыдущих чемпионатов мира, после близости триумфа в 2014 году, после того, как я упустил победу, не сумев сделать то, что сделал на последнем мундиале. За победой на ЧМ стоит много жертв, много поражений, много тяжёлых времён, через которые мне пришлось пройти. Это фантастическая история», — приводит слова Лионеля Месси издание Ole.