Гаджиев отреагировал на идею Селюка менять тренера сборной РФ на каждый сбор

Я понимаю, что он тут имеет в виду. Сегодня мы в Европе не играем, и можно дать шанс попробовать себя разным специалистам. У всех тренеров разные методы управления. Большая часть упражнений схожа, но каждый специалист подбирает свои методы. И у каждого тренера свой подбор игроков, что может дать шанс многим игрокам проявить себя в сборной. С точки зрения разнообразия игры и методов управления — это интересная идея. Но, конечно, как и в любой идее, есть плюсы и минусы. Во первых, будет неразбериха для всей команды, если каждый раз будут меняться тренер и игроки. Кто то будет давать установку, что надо закрывать определенные зоны на поле, а кто то будет делать наоборот. И это будет негативно сказываться на действии игроков.