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1 час назад

Гаджиев назвал идею Селюка менять главного тренера сборной России на каждый сбор интересной

Матч ТВиещё 2

Идею назначать нового главного тренера на каждый сбор национальной команды России можно назвать интересной с точки зрения разнообразия игры и методов управления, заявил «Матч ТВ» бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев.

Гаджиев отреагировал на идею Селюка менять тренера сборной РФ на каждый сбор
Фото: матч твматч тв

Ранее Селюк в интервью «Матч ТВ» предложил на каждый сбор и товарищеский матч назначать нового тренера сборной России. С 2021 года национальную команду возглавляет Валерий Карпин, который параллельно занимает пост главного тренера «Ростова».

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— У Селюка хороший юмор. Безусловно, он в футболе много лет и неплохо в нем ориентируется. Мне симпатизирует, что он всегда говорит то, что думает. И критически относится к себе и к окружающим.

Я понимаю, что он тут имеет в виду. Сегодня мы в Европе не играем, и можно дать шанс попробовать себя разным специалистам. У всех тренеров разные методы управления. Большая часть упражнений схожа, но каждый специалист подбирает свои методы. И у каждого тренера свой подбор игроков, что может дать шанс многим игрокам проявить себя в сборной. С точки зрения разнообразия игры и методов управления — это интересная идея. Но, конечно, как и в любой идее, есть плюсы и минусы. Во первых, будет неразбериха для всей команды, если каждый раз будут меняться тренер и игроки. Кто то будет давать установку, что надо закрывать определенные зоны на поле, а кто то будет делать наоборот. И это будет негативно сказываться на действии игроков.

Селюк прав! (смеется). Конечно, ко всему надо относиться с позитивом, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных матчах из за ситуации на Украине.

В следующем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ в пятницу встретятся «Краснодар» и «Сочи», начало прямой трансляции на «Матч ТВ» — в 19:20 (мск). «Ростов» во втором туре турнира сыграет с «Сочи», «Спартак» — с «Краснодаром». Встречи пройдут 6 февраля и начнутся в 17:00 и 20:00 (мск) соответственно. Прямые трансляции всех игр с комментариями Константина Генича и Дмитрия Шнякина смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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