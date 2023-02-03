«Ювентус» рискует лишиться ещё 20 очков. Началось новое расследование

Только туринский «Ювентус» немного оправился после лишения команды 15-ти очков, выйдя в полуфинал Кубка Италии. Как старую сеньору настигло ещё одно обвинение. На этот раз дело касается махинаций с зарплатами футболистов в период пандемии. Что происходит в итальянском клубе?

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Новое расследование по махинациям с зарплатами

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3 февраля, «Ювентус» победил «Лацио» с минимальным счётом в Кубке Италии. Единственный гол на счету бразильца Глейсона Бремера. Казалось, что футболисты психологически начали возрождаться после лишения 15-ти очков, сосредоточившись на Кубке страны.

Football Italia ссылаясь на Corriere dello Sport пишет, что прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) настаивает на том, чтобы с «Ювентуса» сняли ещё 20 очков. Причина – махинации с зарплатами игроков.

Как заверяют боссы туринского клуба, футболисты дали согласие не получать свою зарплату в течение четырёх месяцев в 2020 году. Они хотели таким образом помочь клубу в трудные времена пандемии. Всё бы ничего, если бы не всплыли доказательства, что это не так.

Во время расследования были прослушаны телефонные разговоры и просмотрены сообщения в соцсетях (с частности Маттейса де Лигта и Маттиа Де Шильо), где игроки говорят, что не получали деньги только один месяц. Три месяца им платили тайно, зарплата начислялась в разных формах, например, как бонусы или спонсорские соглашения.

Что было две недели назад?

Всё бы ничего, если бы не то, что старую сеньору две недели назад уже лишили 15-ти очков. Так команда спустилась с третьей строчки на десятое в Серии А. Это лишает клуб фактических шансов на попадание в еврокубковую зону. Ведь отставание сейчас от четвёртого места, которое гарантирует участие в групповом этапе ЛЧ, составляет 14 очков.

Причиной стало искусственное завышение трансферных сумм. В свою очередь клуб оспаривает данное решение в суде.

Два года шло расследование. Если весной 2021 года суд оправдал руководство «Юве». То уже в следующем году появились новые улики, которые дали очередной старт делу.

Осенью 2022 года всплыла информация, что функционеры клуба пребывают под следствием. Их обвиняли в ложной финансовой отчетности на сумму € 50 млн за последние три сезона.

Что именно произошло? В итальянском клубе неправильно ведут бухгалтерские дела.

А, именно, злоупотребляют правилом, когда в отчётности затраты на трансфер должны амортизироваться и делиться равными частями на весь срок соглашения с футболистом. При этом прибыль от продажи фиксируется полностью в том году, когда была проведена сделка.

Также есть обвинение, что боссы целенаправленно завышали стоимость некоторых футболистов, чтобы улучшить показатели выручки.

Приведём пример. В 2020 году «Ювентус» продал каталонской «Барселоне» боснийского хавбека Миралема Пьянича, взамен получил бразильца Артура. Разница в цене составила € 16 млн.

Но оформили как две разные сделки. Соответственно продажа – € 60 млн евро, а покупка – € 76 млн.

Получается, что € 60 млн по отчётности считались прибылью за 2020 год, а сумма от покупки распределились на пять лет соглашения по € 15,2 млн. А значит, что «Юве» остаётся в минусе при таком обмене. Но в отчёте стоит прибыль в сумму € 44,8 млн.

При этом долг по тайному соглашению у клуба есть и перед Криштиану Роналду. Сумма составляет около € 20 млн. Португалец будет судиться с бывшим клубом.