Зобнин высказался о ситуации с Промесом

«Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернётся к команде. И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси. Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе», — приводит слова Зобнина Sport24.