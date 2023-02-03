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1 час назад

Зобнин: в «Спартаке» все переживают за Промеса. Нам его не хватает, мы скучаем по нему

Чемпионат.com

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, который пропускает зимние тренировочные сборы команды в ОАЭ.

Зобнин высказался о ситуации с Промесом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернётся к команде. И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси. Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе», — приводит слова Зобнина Sport24.

Ранее стало известно, что причиной пропуска Промеса сбора «Спартака» в ОАЭ является уголовное дело в отношении футболиста, которое открыто в Нидерландах.

В текущем сезоне Промес сыграл 23 матча за «Спартак», в которых забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Нидерландец делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ с нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Писарским. У обоих футболистов по 14 забитых мячей.

Футбол,Роман Зобнин,Крылья Советов,Спартак,
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