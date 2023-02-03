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2 часа назад

Месси: я стараюсь жить как обычный простой человек

Чемпионат.com

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей популярности и о стремлении жить как «обычный простой человек».

Месси высказался о своей популярности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как я живу с тем, что сейчас являюсь «персонажем №1» в мире? Ну, я всегда старался быть «нормальным». Жить как обычный человек, иметь возможность наслаждаться мелочами жизни, своей семьей, своими детьми. Я старался не делать что-то ради того, чтобы быть известным и получить признание. Я всегда пытался быть самим собой и жить нормально. Я думаю, что с такой семьей, как у меня, я нормальный. Да, меня знают, могут попросить автограф, фотографию, но я всегда стараюсь жить как простой и обычный человек», — приводит слова Месси издание Ole.

Футбол,Лионель Месси,
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