Ловчев: "Малиновский подвергся украинскому террору"

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о скандале вокруг полузащитника «Монако» Александра Головина и украинского хавбека «Марселя» Руслана Малиновского, который извинился за свои объятия с россиянином после очного матча команд в 20-м туре Лиги 1.

Фото: газета.ру газета.ру

«Ситуация с Малиновским страшная. Я понимаю украинских спортсменов, которых терроризируют каждый день западные СМИ и свои же люди. Они сейчас находятся под большим давлением.

Такая ситуация была у нас в хоккее, когда у финских игроков КХЛ угрожали семьям на родине, чтобы они покинули Россию. Малиновский тоже подвергся украинскому террору», — цитирует ветерана Sport24.

Матч «Марсель» — «Монако» состоялся 28 января и завершился со счетом 1:1. После финального свистка Головин и Малиновский поблагодарили друг друга за игру и обнялись. Фотография, на которой изображены обнимающиеся российский и украинский футболисты, разошлась по интернету.

Примечательно, что до этого Малиновский долгое время играл в итальянской «Аталанте», где его одноклубником был другой российский футболист — Алексей Миранчук.