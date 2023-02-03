Орлов назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов рассказал Sport24, что считает Вагнера Лава и Халка лучшими легионерами в истории чемпионата России.
— Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба — выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата. Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады — Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят. Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии, — сказал Орлов.
Вагнер Лав в составе ЦСКА провел 259 матчей, забил 124 мяча, стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он провел за петербургский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.