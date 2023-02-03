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2 часа назад

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о новом контракте Мартинелли

Чемпионат.com

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание нового контракта с Габриэлом Мартинелли. Сегодня, 3 февраля, английский клуб объявил о продлении соглашения с бразильским нападающим.

Главный тренер «Арсенала» высказался о новом контракте Мартинелли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы рады, что Габи подписал новый долгосрочный контракт. Наши болельщики видят его качества и энергию каждый раз, когда он надевает футболку. Он остается таким же каждый день на тренировках, с его тяжелой работой и позитивными ценностями.

Габи всё ещё очень молод, поэтому мы знаем, что он многое ещё может сделать, и здорово, что мы отправимся в это путешествие вместе. Теперь мы рады продолжать развивать его огромный талант и с нетерпением ждём его выступлений за «Арсенал» в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

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