Главный тренер «Арсенала» высказался о новом контракте Мартинелли

Габи всё ещё очень молод, поэтому мы знаем, что он многое ещё может сделать, и здорово, что мы отправимся в это путешествие вместе. Теперь мы рады продолжать развивать его огромный талант и с нетерпением ждём его выступлений за «Арсенал» в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».