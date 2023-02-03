«ПСЖ» сделает новое предложение Месси о продлении контракта

Французский «ПСЖ» сделает предложение о продлении контракта своему звёздному аргентинскому нападающему Лионелю Месси в ближайшие две-три недели. Об этом в своём «твиттере» сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на встрече между представителями Месси и «ПСЖ» клуб сделает официальное предложение аргентинцу о продлении контракта. Стороны обсудят сумму и срок нового соглашения, а также окончательные детали.