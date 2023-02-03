На матчах футбольного чемпионата России снова появится система VAR

На матчах футбольного чемпионата России снова появится система видеоассистента арбитра (VAR) с технологией черчения офсайдной линии. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), организации удалось соглашение с китайской компанией Rigour Tech, которая предоставит оборудование и лицензии.

Сейчас китайская система проходит финальный тест для получения сертификата FIFA, после чего планируется ее использование на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в телетрансляциях.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии, как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования», — заявил генсек РФС Максим Митрофанов .

Напомним, что VAR используется в РПЛ с сезона 2019/20. До лета 2022 года оператором системы была британская компания Hawk-Eye Innovations, а в новом сезоне технологию на матчах РПЛ обеспечивал российский провайдер Slomo. Вместе с тем в его функционале не было технологии черчения офсайдных линий, и судьям приходилось опираться на своих помощников.