Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

На матчах футбольного чемпионата России снова появится система VAR

Никита Бородкин

На матчах футбольного чемпионата России снова появится система видеоассистента арбитра (VAR) с технологией черчения офсайдной линии. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), организации удалось соглашение с китайской компанией Rigour Tech, которая предоставит оборудование и лицензии.

На матчах футбольного чемпионата России снова появится система VAR
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас китайская система проходит финальный тест для получения сертификата FIFA, после чего планируется ее использование на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в телетрансляциях.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии, как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования», — заявил генсек РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что VAR используется в РПЛ с сезона 2019/20. До лета 2022 года оператором системы была британская компания Hawk-Eye Innovations, а в новом сезоне технологию на матчах РПЛ обеспечивал российский провайдер Slomo. Вместе с тем в его функционале не было технологии черчения офсайдных линий, и судьям приходилось опираться на своих помощников.

Футбол,Максим Митрофанов,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители