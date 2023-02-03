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44 минуты назад

Неймар пропустит 2-ю игру «ПСЖ» в Лиге 1 перед днем рождения. Послезавтра бразильцу исполнится 31 год

Sports.ru

Неймар пропустит второй матч «ПСЖ» подряд перед днем рождения.

Неймар пропустит второй матч «ПСЖ» подряд перед днем рождения
Фото: sports.rusports.ru

Французский клуб сообщил, что бразильский нападающий не сыграет в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы», который состоится завтра, 4 февраля.

Неймар испытывает дискомфорт в приводящей мышце. В связи с этим он будет тренироваться индивидуально, а к групповым тренировкам, как ожидается, вернется в начале следующей недели.

Предыдущий матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1), состоявшийся 1 февраля, Неймар также пропустил. Тогда сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения.

5 февраля Неймару исполнится 31 год. В начале февраля прошлого года бразилец также восстанавливался после травмы – к тому моменту он не играл с ноября, получив повреждение в матче Лиги 1 против «Нанта».

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