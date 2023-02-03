Неймар пропустит второй матч «ПСЖ» подряд перед днем рождения.

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Французский клуб сообщил, что бразильский нападающий не сыграет в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы», который состоится завтра, 4 февраля.

Неймар испытывает дискомфорт в приводящей мышце. В связи с этим он будет тренироваться индивидуально, а к групповым тренировкам, как ожидается, вернется в начале следующей недели.

Предыдущий матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1), состоявшийся 1 февраля, Неймар также пропустил. Тогда сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения.