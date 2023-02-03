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59 минут назад

Месси: журналисты меня «топили»

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Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о поддержке со стороны фанатов на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Месси: журналисты меня «топили»
Фото: BetassistBetassist

«Почему мир хотел, чтобы я выиграл чемпионат мира? Не знаю. Люди знали, с чем я столкнулся на пути к цели. То, что я испытывал в сборной Аргентины, казалось несправедливым. Не в плане результатов, а с точки зрения комментариев людей. Журналисты меня «топили».

Мои фанаты всегда радуются моим достижениям. К счастью, таких людей много. Мне удалось переломить ситуацию», — цитирует Месси Ole.

Лионель Месси под занавес карьеры сумел достичь главной футбольной вехи и стал чемпионом мира. На счету 35-летнего аргентинца на ЧМ-2022 10 очков по системе «гол+пас» — семь забитых мячей и три результативные передачи.

В финале турнира в Катаре со сборной Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) Месси оформил дубль, а также реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Футбол,Лионель Месси,
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