Месси: журналисты меня «топили»

«Почему мир хотел, чтобы я выиграл чемпионат мира? Не знаю. Люди знали, с чем я столкнулся на пути к цели. То, что я испытывал в сборной Аргентины, казалось несправедливым. Не в плане результатов, а с точки зрения комментариев людей. Журналисты меня «топили».