Микель Артета второй раз подряд стал лучшим тренером месяца АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим представителем своего амплуа в Английской Премьер-лиге в январе. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

В трёх матчах в январе «Арсенал» под руководством Артеты набрал семь очков из девяти возможных. «Канониры» сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед», после чего обыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ составляет 13 матчей.

Награда стала для Артеты пятой в карьере и третьей в текущем сезоне. Испанец стал первым тренером после своего соотечественника Хосепа Гвардиолы, которому удалось получить данную награду два месяца подряд.