Месси сомневается в продлении контракта с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси отложил переговоры по продлению контракта с столичной командой Франции, сообщил TyC Sports.
По информации источника, главной причиной этого называются сомнения футболиста в надобности дальнейшего сотрудничества между обеими сторонами. Также сообщается, что с другими футьольными клубами Месси переговоров не вел. Он не разговаривал с арабскими командами или же с «Барселоной».
В финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции со счетом 3:3 и 4:2 по пенальти. В этой встрече Месси забил два мяча и реализовал одиннадцатиметровый удар.