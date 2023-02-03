Месси сомневается в продлении контракта с «ПСЖ»

По информации источника, главной причиной этого называются сомнения футболиста в надобности дальнейшего сотрудничества между обеими сторонами. Также сообщается, что с другими футьольными клубами Месси переговоров не вел. Он не разговаривал с арабскими командами или же с «Барселоной».