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22 минуты назад

Озил принял решение завершить карьеру после провального матча

Спорт день за днемиещё 2

Немецкий полузащитник Месут Озил решил закончить профессиональную карьеру, сообщает турецкий инсайдер Якуп Чинар.

Озил принял решение завершить карьеру после провального матча
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

Вчера, 2 февраля, 34-летний футболист вышел на поле за «Истанбул Башакшехир» в матче против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен на 46-й минуте и раскритикован за качество игры.

Сегодня Озил не пришел на тренировку и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Футболист и клуб разорвут контракт, который действует до конца июня 2023 года.

За свою карьеру полузащитник становился чемпионом мира 2014 года и обладателем бронзовой медали ЧМ-2010 в составе сборной Германии.

Месут завоевывал Кубок Германии в составе «Вердера».

Выступая за «Реал», немецкий футболист становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После «Реала» Озил перебрался в лондонский «Арсенал», где завоевал три Кубка Англии и три Суперкубка страны.

Футбол,Реал,
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