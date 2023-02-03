Озил принял решение завершить карьеру после провального матча

Немецкий полузащитник Месут Озил решил закончить профессиональную карьеру, сообщает турецкий инсайдер Якуп Чинар.

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Вчера, 2 февраля, 34-летний футболист вышел на поле за «Истанбул Башакшехир» в матче против «Кайсериспора» (0:1), но был заменен на 46-й минуте и раскритикован за качество игры.

Сегодня Озил не пришел на тренировку и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры. Футболист и клуб разорвут контракт, который действует до конца июня 2023 года.

За свою карьеру полузащитник становился чемпионом мира 2014 года и обладателем бронзовой медали ЧМ-2010 в составе сборной Германии.

Месут завоевывал Кубок Германии в составе «Вердера».

Выступая за «Реал», немецкий футболист становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.