Форвард «Баварии» Мане пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Садио Мане не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» и полностью восстановится к середине или концу февраля, сообщил главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн.

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Сенегалец получил травму головки малоберцовой кости правой ноги в ноябре 2022 года и пропустил чемпионат мира в Катаре. В том же месяце 30 летний форвард перенес операцию.

— Ожидаю, что Мане вернется в середине или конце февраля. Он выглядит хорошо, у него нет боли. Он точно пропустит первый матч против «ПСЖ», — сказал Нагельсманн, которого цитирует страница «Баварии» в Twitter.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 14 февраля в Париже, ответный матч — 8 марта.

Мане в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.