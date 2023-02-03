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1 час назад

Форвард «Баварии» Мане пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» и вернется в строй во второй половине февраля

Матч ТВиещё 1

Нападающий «Баварии» Садио Мане не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» и полностью восстановится к середине или концу февраля, сообщил главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн.

Форвард «Баварии» Мане пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Сенегалец получил травму головки малоберцовой кости правой ноги в ноябре 2022 года и пропустил чемпионат мира в Катаре. В том же месяце 30 летний форвард перенес операцию.

— Ожидаю, что Мане вернется в середине или конце февраля. Он выглядит хорошо, у него нет боли. Он точно пропустит первый матч против «ПСЖ», — сказал Нагельсманн, которого цитирует страница «Баварии» в Twitter.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 14 февраля в Париже, ответный матч — 8 марта.

Мане в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Матчи плей офф Лиги чемпионов можно посмотреть в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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