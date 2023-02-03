В «Торпедо» рассказали, какую зарплату предложили бы Дзюбе

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего Артема Дзюбы.
«Тема перехода Артема Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц. Я не могу позвонить Артему Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определенного результата, снижая при этом регулярные выплаты», – сказал Ходоровский Metaratings.ru.
В зимнее трансферное окно Дзюба мог пополнить состав московского «Торпедо», но в последний момент сделка сорвалась.
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Суцкий заявил, что наставник «Торпедо» Андрей Талалаев предложил 34-летнему форварду для начала приехать на просмотр, по итогам которого тренерский штаб принял бы решение подписывать контракт с футболистом или нет. Дзюба на это предложение ответил отказом.
В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. Российский нападающий в августе перешел в турецкую команду на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год. В составе «Адана Демирспор» форвард успел провести лишь 5 матчей и отметился одним забитым мячом.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 миллиона евро.
По сообщению СМИ, игрок близок к переходу в «Пари НН», однако медосмотр футболиста неоднократно переносили.
После 17 туров РПЛ «Торпедо» замыкает таблицу с 6 очками. «Пари НН» идет 12-м с 19 очками.