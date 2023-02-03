Гвардиола впервые прокомментировал ситуацию с Канселу

«Я желаю ему всего наилучшего. У него есть четыре месяца в «Баварии», чтобы проявить себя. Я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне. Он был невероятен в последних двух сезонах Премьер-лиги, в которых мы одержали победу. После чемпионата мира мы стали играть по нескольким разным схемам, и мне понравилось то, что я увидел, поэтому я решил выделять больше времени тем, кто проявлял себя на поле.