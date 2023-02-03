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31 минуту назад

Покинувший «Торпедо» футболист с российским паспортом перешел в «Сошо»

Матч ТВ

Полузащитник Дамьен Ле Таллек перешел в клуб второй французской лиги «Сошо», сообщается на сайте команды.Французский футболист, у которого также есть российский паспорт, подписал контракт до лета 2024 года.

Покинувший «Торпедо» футболист с российским паспортом перешел в «Сошо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ле Таллек с лета прошлого года выступал за московское «Торпедо», в 11 матчах отметился одной результативной передачей. В январе российский клуб объявил об уходе 32 летнего хавбека. Ле Таллек также играл в России за «Мордовию».«Сошо» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Франции.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Торпедо,Фонбет,
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