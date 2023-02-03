Покинувший «Торпедо» футболист с российским паспортом перешел в «Сошо»

Полузащитник Дамьен Ле Таллек перешел в клуб второй французской лиги «Сошо», сообщается на сайте команды.Французский футболист, у которого также есть российский паспорт, подписал контракт до лета 2024 года.

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Ле Таллек с лета прошлого года выступал за московское «Торпедо», в 11 матчах отметился одной результативной передачей. В январе российский клуб объявил об уходе 32 летнего хавбека. Ле Таллек также играл в России за «Мордовию».«Сошо» занимает второе место в турнирной таблице второй лиги Франции.