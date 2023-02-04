Сафонов оценил шансы Сперцяна заиграть в Европе

«По себе знаю: если попадаешь в такую компанию, в которой ребята выигрывали Лигу чемпионов или там есть чемпионы мира — в таком коллективе прогресс гораздо быстрее проходит. И даже если Сперцян будет не готов будет выходить в старте, то он будет готов выходить на замену и демонстрировать всё то, что умеет», - цитирует Сафонова «Чемпионат».