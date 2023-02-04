Нойер раскрыл свои планы на будущее

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отметил, что намерен и дальше выступать за национальную команду.
Ранее бывший вратарь сборной ФРГ Тони Шумахер призвал Нойера уйти из сборной и сосредоточиться на клубном футболе.
— Тренерский штаб сборной, конечно, предполагает, что я вернусь, и я сделаю все для этого. Я уверен, что смогу это сделать. Каждый может давать рекомендации. Когда придет время, я посмотрю в зеркало и, как всегда, скажу себе правду. Если я не буду выступать, уйду, но я не ожидаю, что это произойдет. Тот, кто будет лучшим, тот и будет играть. Если я хочу играть, я должен быть лучшим. Так было всегда, — приводит слова голкипера Sueddeutsche Zeitung.
Ранее стало известно, что 36 летний Нойер пропустит остаток сезона из за перелома ноги. Он получил травму в декабре прошлого года, катаясь на лыжах.