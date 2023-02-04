Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Нойер не намерен уходить из сборной Германии

Матч ТВ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер отметил, что намерен и дальше выступать за национальную команду.

Нойер раскрыл свои планы на будущее
Фото: официальный сайт «Баварии»официальный сайт «Баварии»

Ранее бывший вратарь сборной ФРГ Тони Шумахер призвал Нойера уйти из сборной и сосредоточиться на клубном футболе.

— Тренерский штаб сборной, конечно, предполагает, что я вернусь, и я сделаю все для этого. Я уверен, что смогу это сделать. Каждый может давать рекомендации. Когда придет время, я посмотрю в зеркало и, как всегда, скажу себе правду. Если я не буду выступать, уйду, но я не ожидаю, что это произойдет. Тот, кто будет лучшим, тот и будет играть. Если я хочу играть, я должен быть лучшим. Так было всегда, — приводит слова голкипера Sueddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что 36 летний Нойер пропустит остаток сезона из за перелома ноги. Он получил травму в декабре прошлого года, катаясь на лыжах.

Футбол,Мануэль Нойер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители