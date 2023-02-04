Нойер раскрыл свои планы на будущее

— Тренерский штаб сборной, конечно, предполагает, что я вернусь, и я сделаю все для этого. Я уверен, что смогу это сделать. Каждый может давать рекомендации. Когда придет время, я посмотрю в зеркало и, как всегда, скажу себе правду. Если я не буду выступать, уйду, но я не ожидаю, что это произойдет. Тот, кто будет лучшим, тот и будет играть. Если я хочу играть, я должен быть лучшим. Так было всегда, — приводит слова голкипера Sueddeutsche Zeitung.