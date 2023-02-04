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2 часа назад

Павлюченко передумал возобновлять спортивную карьеру

Майк Габриелян

Футболист Роман Павлюченко озвучил свое окончательное решение по поводу возвращения в большой спорт. Спортсмена цитирует Sport24.

Павлюченко передумал возобновлять спортивную карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня», - сказал Павлюченко.

По его словам, известие о том, что он может выйти в составе «Уфы» в матче кубка России наделало много шума. Многие возлагали на него большие надежды. Однако футболист понял, что до матча осталось «слишком мало времени», чтобы набрать форму и подготовиться.

Павлюченко поблагодарил Шамиля Газизова, за то, что тот предложил такую возможность. Он отметил, что это было «слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться».

Ранее появилась информация, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой» на один матч.

Футбол,Шамиль Газизов,Роман Павлюченко,
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