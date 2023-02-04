Павлюченко передумал возобновлять спортивную карьеру

Футболист Роман Павлюченко озвучил свое окончательное решение по поводу возвращения в большой спорт. Спортсмена цитирует Sport24.

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«Условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня», - сказал Павлюченко.

По его словам, известие о том, что он может выйти в составе «Уфы» в матче кубка России наделало много шума. Многие возлагали на него большие надежды. Однако футболист понял, что до матча осталось «слишком мало времени», чтобы набрать форму и подготовиться.

Павлюченко поблагодарил Шамиля Газизова, за то, что тот предложил такую возможность. Он отметил, что это было «слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться».