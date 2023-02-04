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1 час назад

Месси счел победу на ЧМ в Катаре достойным завершением карьеры

Майк Габриелян

Футболист сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что, скорее всего, завершит карьеру и не останется в большом спорте к чемпионату мира 2026 года.

Месси счел победу на ЧМ в Катаре достойным завершением карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Футболист отметил, что победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре может стать для него достойным финалом карьеры:

«Это то, о чем я говорил с моей семьей, моими друзьями. Так и должно было быть, как в фильме со счастливым концом. Я как-то сказал, что уверен, что Бог подарит мне чемпионат мира. Не знаю, почему я это почувствовал, но это было сильное ощущение. Я бы не выбрал другой момент».

По его словам, выиграть чемпионат мира в 35 - «это сумасшествие».

«Для меня моя карьера практически заканчивается на этом, и я не думаю, что есть лучший последний штрих, чем этот», - добавил Месси.

По его словам, он пока не знает, останется ли в игре до чемпионата мира 2026 года. Но из-за возраста ему «будет сложно там сыграть».

Также в интервью Месси высказался об известности и своем отношении к ней.

Футбол,Лионель Месси,
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