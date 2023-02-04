Месси счел победу на ЧМ в Катаре достойным завершением карьеры

«Это то, о чем я говорил с моей семьей, моими друзьями. Так и должно было быть, как в фильме со счастливым концом. Я как-то сказал, что уверен, что Бог подарит мне чемпионат мира. Не знаю, почему я это почувствовал, но это было сильное ощущение. Я бы не выбрал другой момент».