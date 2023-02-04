Месси счел победу на ЧМ в Катаре достойным завершением карьеры

Футболист сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что, скорее всего, завершит карьеру и не останется в большом спорте к чемпионату мира 2026 года.
Футболист отметил, что победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре может стать для него достойным финалом карьеры:
«Это то, о чем я говорил с моей семьей, моими друзьями. Так и должно было быть, как в фильме со счастливым концом. Я как-то сказал, что уверен, что Бог подарит мне чемпионат мира. Не знаю, почему я это почувствовал, но это было сильное ощущение. Я бы не выбрал другой момент».
По его словам, выиграть чемпионат мира в 35 - «это сумасшествие».
«Для меня моя карьера практически заканчивается на этом, и я не думаю, что есть лучший последний штрих, чем этот», - добавил Месси.
По его словам, он пока не знает, останется ли в игре до чемпионата мира 2026 года. Но из-за возраста ему «будет сложно там сыграть».
Также в интервью Месси высказался об известности и своем отношении к ней.