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53 минуты назад

Агент Головина прокомментировал интерес «Боруссии» к россиянину

Спорт день за днемиещё 10

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

Агент Головина прокомментировал интерес «Боруссии» к россиянину
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

«Саша готовится к завтрашней игре с «Клермоном». На данный момент Головин – игрок «Монако» и сосредоточен на том, чтобы помочь клубу добиваться поставленных целей. Пока что это все, что я могу вам сказать», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Сегодня Клюев в интервью Metaratings.ru сообщил, что «Боруссия» интересуется Головиным. По информации источника, немецкий клуб не обращался к монегаскам по поводу возможного трансфера, но сам хавбек не против перехода в чемпионат Германии.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость Головина в 22 млн евро.

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