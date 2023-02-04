Агент Головина прокомментировал интерес «Боруссии» к россиянину

«Саша готовится к завтрашней игре с «Клермоном». На данный момент Головин – игрок «Монако» и сосредоточен на том, чтобы помочь клубу добиваться поставленных целей. Пока что это все, что я могу вам сказать», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Сегодня Клюев в интервью Metaratings.ru сообщил, что «Боруссия» интересуется Головиным. По информации источника, немецкий клуб не обращался к монегаскам по поводу возможного трансфера, но сам хавбек не против перехода в чемпионат Германии.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года после перехода из ЦСКА. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.