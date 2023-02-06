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2 часа назад

УЕФА пригласил вице-президента РФС Алаева на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу

Газета.Ruиещё 4

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев приглашен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

УЕФА пригласил вице-президента РФС на заседание по пляжному футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«УЕФА направил в РФС письмо на имя вице-президента Александра Алаева с приглашением принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу. Отмечается, что встреча запланирована на апрель», — сообщили агентству в РФС.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

В январе прошла рабочая встреча РФС и УЕФА. Стороны договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей организаций состоится в феврале.

Футбол,Александр Алаев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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