УЕФА пригласил вице-президента РФС на заседание по пляжному футболу

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев приглашен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседание комитета по футзалу и пляжному футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

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«УЕФА направил в РФС письмо на имя вице-президента Александра Алаева с приглашением принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу. Отмечается, что встреча запланирована на апрель», — сообщили агентству в РФС.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.