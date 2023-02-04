«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

«Сороки» покинули первую тройку в таблице.

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в домашнем матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На третьей минуте счёт открыл нападающий Каллам Уилсон. Он отличился после передачи полузащитника Шона Лонгстаффа.

Гостям удалось отыграться на 32-й минуте. Точным ударом отметился бразильский хавбек Лукас Пакета. До конца матча командам больше не удалось поразить ворота друг друга.

«Ньюкасл» сыграл вничью в четырёх из пяти последних матчей. «Сороки» набрали 40 очков и отпустили на расстояние двух баллов «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, «МЮ» находится на одну строчку выше.