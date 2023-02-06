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1 час назад

«Уфа» сообщила РФС о желании подписать контракт с Павлюченко

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Руководство «Уфы» направило в Российский футбольный союз письмо, в котором сказано о желании клуба подписать соглашение с 41-летним форвардом Романом Павлюченко. Об этом стало известно «Чемпионату».

«Уфа» сообщила РФС о желании подписать контракт с Павлюченко
Фото: BetassistBetassist

Уфимцы попросили РФС проинформировать клуб о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в Кубке России и Первой лиге.

Напомним, у Павлюченко имеется восьмиматчевая дисквалификация. В октябре прошлого года игравший за «Знамя» из Ногинска Павлюченко был удалён на 80-й минуте матча Второй лиги с «Космосом» за «попытку физического воздействия на игрока соперника», а после игры «ждал игрока команды «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил».

Футбол,Роман Павлюченко,РФС,
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