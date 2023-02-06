«Уфа» сообщила РФС о желании подписать контракт с Павлюченко

Руководство «Уфы» направило в Российский футбольный союз письмо, в котором сказано о желании клуба подписать соглашение с 41-летним форвардом Романом Павлюченко . Об этом стало известно «Чемпионату» .

Напомним, у Павлюченко имеется восьмиматчевая дисквалификация. В октябре прошлого года игравший за «Знамя» из Ногинска Павлюченко был удалён на 80-й минуте матча Второй лиги с «Космосом» за «попытку физического воздействия на игрока соперника», а после игры «ждал игрока команды «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил».