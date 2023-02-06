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1 час назад

Спортдиректор "Баварии" назвал три причины, по которым клуб не подписал Роналду

Газета.Ruиещё 5

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не осущиствил переход португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова передает Bild. "Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: "Для нас это невыполнимая задача".

Спортдиректор "Баварии" назвал причины, по которым клуб не подписал Роналду
Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это не подходило "Баварии" ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии", – сказал Салихамиджич. Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи. Ранее "Аль-Наср" поздравил с днем рождения Криштиану Роналду.

Футбол,Хасан Салихамиджич,Криштиану Роналду,
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