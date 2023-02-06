Спортдиректор "Баварии" назвал причины, по которым клуб не подписал Роналду

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему мюнхенский клуб не осущиствил переход португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова передает Bild. "Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: "Для нас это невыполнимая задача".

Фото: cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Это не подходило "Баварии" ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии", – сказал Салихамиджич. Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.