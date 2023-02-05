Передача Головина помогла «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

«Монако» победил «Клермон» в матче чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Официальный сайт "Монако" Официальный сайт "Монако"

Встреча прошла в Клермон-Ферране и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан и Брель Эмболо. Одержать победу команде также помог российский полузащитник Александр Головин, отдавший голевую передачу на Эмболо.

После 22 матчей «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 44 очка. «Клермон» с 30 очками располагается на десятой позиции.

25 ноября болельщики «Монако» признали Головина лучшим футболистом месяца в клубе. Россиянин впервые получил эту награду. За 26-летнего полузащитника проголосовало 46 процентов фанатов.