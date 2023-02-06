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1 час назад

Газзаев оценил возможный переход Головина в "Боруссию"

Газета.Ruиещё 1

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Газзаев оценил возможный переход Головина в "Боруссию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас судить о возможности трансфера сложно. «Боруссия» — команда, которая в данный момент на ходу и идет практически вровень с «Баварией», борется за чемпионство, регулярно участвует в Лиге чемпионов. Это команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере. Состоится переход или нет — вопрос другой», — передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. С 2015 года полузащитник выступает за сборную России. На его счету пять голов в 45 матчах.

Вчера Александр Головин провел полный матч и оформил ассист в победной игре с «Клермоном» в Лиге 1.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Головин входит в топ-6 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции.

Футбол,Валерий Газзаев,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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