Кержаков возглавит иностранный клуб

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородская команда заняла 11-е место в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.

40-летний наставник покинул «Пари НН» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.