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1 час назад

Источник: российский тренер Кержаков может возглавить кипрский клуб "Кармиотисса"

Газета.Ruиещё 7

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кержаков возглавит иностранный клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последним клубом, который тренировал Кержаков, был «Пари Нижний Новгород». Под его руководством нижегородская команда заняла 11-е место в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.

40-летний наставник покинул «Пари НН» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает десятое место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 23 очка в 22 матчах.

Футбол,РПЛ,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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