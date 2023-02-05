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14 часов назад

Слуцкий о Мостовом: большие игроки превращаются во фриков и посмешище

Газета.Ruиещё 5

Бывший главный тренер "Рубина" и ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью в "Подкаст. Лаб" высказался о частом появлении в медиапространстве бывшего нападающего сборной России Александра Мостового. "Просто мне лично, например, очень обидно, когда бывшие очень известные, очень качественные, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными какими-то бесконечными поступками. Когда-то ты был лучшим или одним из лучших, что действительно правда, а сегодня по существу ты просто говорящая голова", - сказал Слуцкий. Александр Мостовой никогда не работал тренером в профессиональном клубе. В 2022 году он поработал в двух клубах Медиалиги. В ноябре Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". Напомним, что 21 мая казанцы на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступили "Уфе" со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002. Ранее Александр Мостовой резко высказался о шансах Абаскаля возглавить топ-клуб после "Спартака".

Слуцкий о Мостовом: большие игроки превращаются во фриков и посмешище
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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