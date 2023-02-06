«Здесь все плохо. Помогите». Трагедия в Турции ударила по футболу

Экс-игрок «Челси» Кристиан Атсу оказался в эпицентре землетрясения. А легенда футбола Демирель записал душераздирающее видео.
Сегодня, 6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8 (из 10 возможных). По последней информации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли более тысячи человек, пострадали – больше пяти тысяч. Эпицентром толчков стал юго-восток Турции – очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 59 километрах от города Кахраманмараша.
Землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года: в нескольких регионах страны введён самый высокий уровень опасности, а Анкара уже запросила помощь международного сообщества.
Рядом с эпицентром стихийного бедствия располагаются несколько крупных городов с клубами турецкой Суперлиги: Газиантеп («Газиантеп»), Антакья («Хатайспор»), Адана («Адана Демирспор» ), а также населённые пункты с командами из низших дивизионов – Малатья («Ени Малатьяспор») и Искендерун («Искендерунспор»). Из-за критической ситуации министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.
Мехмет Каспоглу, министр спорта молодёжной политики и спорта Турции:
«Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям».
Федерация футбола Турции также сообщила о переносе всех ближайших матчей во всех дивизионах страны. Сегодня в Суперлиге должны были состояться три встречи: «Умраниеспор» — «Адана Демирспор», «Фенербахче» — «Коньяспор» и «Гиренсунспор» — «Кайсериспор». Но новая дата, естественно, пока остаётся неизвестной.
А ещё турецкие СМИ сообщают страшные новости, связанные с футболистами. Защитник сборной Ганы и «Хатайспора» Кристиан Атсу, выступавший ранее за «Челси», а также спортивный директор клуба Танер Савут оказались под завалами в Хатае. Удивительно, но только вчера вечером Атсу забил победный гол в матче с «Касымпашой» на 97-й минуте. Сейчас спасательные бригады продолжают работы по их поиску.
Из-под обломков уже достали несколько других футболистов команды: Бурака Оксюза, Бертуга Йылдырыма, Керима Алыджы, Экрема Экшиоглу и Османа Атеша. Также без вести пропали до 40 борцов местных клубов и 14 волейболисток местной команды.
Под завалами также оказался вратарь турецкого «Йени Малатьяспора» Ахмет Эйюп Тюркаслан. СМИ сообщали о гибели футболиста, но президент клуба Хаджи Ахмет Яман опроверг информацию: «Известие о смерти Ахмета Эйюпа Тюркаслана не соответствует действительности. Во время спасательных работ произошло ещё одно землетрясение. Поэтому команды отступили. Надеюсь, мы получим хорошие новости».
Клубы, наиболее пострадавшие от землетрясений, опубликовали в соцсетях сообщения с «надеждой на лучшее»: «Надеемся, что в результате землетрясения, которое ощущалось в соседних провинциях и в нашем городе Газиантепе, не будет человеческих жертв, и мы передаём наши наилучшие пожелания всем гражданам», — говорится в сообщении «Газиантепа». Подобное заявление опубликовала на своей странице «Адана», где не так давно играл Артём Дзюба.
Три главных турецких клуба – «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» – тоже не остались в стороне от трагедии. Команды опубликовали сообщения, объявив о начале кампании по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от землетрясений. Поддержку также оказали в УЕФА, а также «Зенит», «Барселона», «Реал», «Лилль», «Панатинаикос», «Нефтчи», «Карабах» и другие.
Ну а самое душераздерающее видео опубликовал бывший голкипер сборной Турции и «Фенербахче» Волкан Демирель, работающий сейчас спортивным директором «Хатайспора». Он сквозь слёзы попросил всех о помощи:
«Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь всё очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы не можем многое сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха».
Один из главных турецких футболистов последних десятилетий – Арда Туран – также обратился к мировому сообществу через соцсети.
«Турция объявила режим повышенной готовности четвёртого уровня. Состояние тревоги «уровень 4» включает в себя международный призыв о помощи. Для тех из вас, кто читает это сообщение по всему миру… Наши люди, которые оказались под руинами землетрясения в Турции, нуждаются в вашей помощи, чтобы спастись».
«Чемпионат» скорбит о погибших вместе с их родственниками и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.