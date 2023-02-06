«Здесь все плохо. Помогите». Трагедия в Турции ударила по футболу

Экс-игрок «Челси» Кристиан Атсу оказался в эпицентре землетрясения. А легенда футбола Демирель записал душераздирающее видео.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сегодня, 6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8 (из 10 возможных). По последней информации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли более тысячи человек, пострадали – больше пяти тысяч. Эпицентром толчков стал юго-восток Турции – очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 59 километрах от города Кахраманмараша.

Видео дня

Землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года: в нескольких регионах страны введён самый высокий уровень опасности, а Анкара уже запросила помощь международного сообщества.

Как трагедия коснулась футбольного мира?

Рядом с эпицентром стихийного бедствия располагаются несколько крупных городов с клубами турецкой Суперлиги: Газиантеп («Газиантеп»), Антакья («Хатайспор»), Адана («Адана Демирспор» ), а также населённые пункты с командами из низших дивизионов – Малатья («Ени Малатьяспор») и Искендерун («Искендерунспор»). Из-за критической ситуации министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.

Мехмет Каспоглу, министр спорта молодёжной политики и спорта Турции:

«Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям».

Федерация футбола Турции также сообщила о переносе всех ближайших матчей во всех дивизионах страны. Сегодня в Суперлиге должны были состояться три встречи: «Умраниеспор» — «Адана Демирспор», «Фенербахче» — «Коньяспор» и «Гиренсунспор» — «Кайсериспор». Но новая дата, естественно, пока остаётся неизвестной.

А ещё турецкие СМИ сообщают страшные новости, связанные с футболистами. Защитник сборной Ганы и «Хатайспора» Кристиан Атсу, выступавший ранее за «Челси», а также спортивный директор клуба Танер Савут оказались под завалами в Хатае. Удивительно, но только вчера вечером Атсу забил победный гол в матче с «Касымпашой» на 97-й минуте. Сейчас спасательные бригады продолжают работы по их поиску.

Из-под обломков уже достали несколько других футболистов команды: Бурака Оксюза, Бертуга Йылдырыма, Керима Алыджы, Экрема Экшиоглу и Османа Атеша. Также без вести пропали до 40 борцов местных клубов и 14 волейболисток местной команды.

Под завалами также оказался вратарь турецкого «Йени Малатьяспора» Ахмет Эйюп Тюркаслан. СМИ сообщали о гибели футболиста, но президент клуба Хаджи Ахмет Яман опроверг информацию: «Известие о смерти Ахмета Эйюпа Тюркаслана не соответствует действительности. Во время спасательных работ произошло ещё одно землетрясение. Поэтому команды отступили. Надеюсь, мы получим хорошие новости».

Реакция мира

Клубы, наиболее пострадавшие от землетрясений, опубликовали в соцсетях сообщения с «надеждой на лучшее»: «Надеемся, что в результате землетрясения, которое ощущалось в соседних провинциях и в нашем городе Газиантепе, не будет человеческих жертв, и мы передаём наши наилучшие пожелания всем гражданам», — говорится в сообщении «Газиантепа». Подобное заявление опубликовала на своей странице «Адана», где не так давно играл Артём Дзюба.

Три главных турецких клуба – «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» – тоже не остались в стороне от трагедии. Команды опубликовали сообщения, объявив о начале кампании по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от землетрясений. Поддержку также оказали в УЕФА, а также «Зенит», «Барселона», «Реал», «Лилль», «Панатинаикос», «Нефтчи», «Карабах» и другие.

Ну а самое душераздерающее видео опубликовал бывший голкипер сборной Турции и «Фенербахче» Волкан Демирель, работающий сейчас спортивным директором «Хатайспора». Он сквозь слёзы попросил всех о помощи:

«Здесь все несчастны. В Хатае все умирают. Пожалуйста, скорая помощь, помогите, здесь всё очень плохо. Помогите, мы не можем связаться с людьми. Мы не можем многое сделать сами. Я хочу, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь. Такая ситуация не только в Хатае, но и в соседних провинциях. Пожалуйста, помогите ради Аллаха».

Один из главных турецких футболистов последних десятилетий – Арда Туран – также обратился к мировому сообществу через соцсети.

«Турция объявила режим повышенной готовности четвёртого уровня. Состояние тревоги «уровень 4» включает в себя международный призыв о помощи. Для тех из вас, кто читает это сообщение по всему миру… Наши люди, которые оказались под руинами землетрясения в Турции, нуждаются в вашей помощи, чтобы спастись».